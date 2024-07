Incidente sul lavoro in via Lanza di Scalea: operaio cade da un'altezza di 3 metri

Sfiorata l'ennesima tragedia sul lavoro a Palermo. Un operaio di 52 anni (S.D.M. le sue iniziali) è caduto ieri pomeriggio da un’impalcatura in via Lanza di Scalea. Una tavola di legno si sarebbe improvvisamente spezzata e l’uomo è caduto da un’altezza di tre metri. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi del 52enne.

L’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici dell'Asp specializzati in questi episodi di infortuni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le condizioni dell'uomo che comunque non sono gravi: il 52enne ha riportato un trauma commotivo. Resterà sott’osservazione. Indagini in corso dei poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei tecnici e dei tecnici Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell'Asp per chiarire la dinamica dell'incidente.