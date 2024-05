Morti sul lavoro a Casteldaccia, i sindacati proclamano lo sciopero: "Uno schema che si ripete, vicini alle famiglie"

"Siamo sconvolti, proviamo un senso profondo di dolore e di sconfitta ogni volta che accadono questi gravissimi episodi, e oggi ad essere sconfitto è tutto il sistema che dovrebbe occuparsi della prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori. Il mondo del lavoro palermitano paga oggi un altissimo e carissimo prezzo nella battaglia per la sicurezza sul lavoro. Non possiamo credere che altri cinque lavoratori stasera non faranno rientro a casa, questa tragedia immane ci lascia sgomenti". Lo affermano i segretari generali di Cgil Cisl Palermo, Mario Ridulfo, Leonardo La Piana e per la segreteria Uil Sicilia Ignazio Baudo, che hanno proclamato per domani lo sciopero generale per le prime quattro ore ad inizio turno dei lavoratori del territorio palermitano e un sit in che si terrà contestualmente dalle 9 davanti alla prefettura in via Cavour.

Questa la decisione dei sindacati confederali dopo la morte, a Casteldaccia, dei cinque operai che stavano eseguendo alcuni lavori all'interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue vicina a una cantina vinicola. Un sesto operaio è stato estratto dai vigili del fuoco, già privo di sensi, e portato con l'elicottero al Policlinico in condizioni critiche. Illeso invece un settimo lavoratore. "Viviamo con le loro famiglie ore di angoscia e disperazione, chiederemo a gran voce che venga fatta chiarezza sulla dinamica. Siamo certi che le forze dell’ordine e la magistratura si stanno già adoperando per capire se questa assurda e immane tragedia poteva essere evitata. Ogni azienda ogni realtà produttiva, deve porre come prioritaria rispetto a qualunque altro obiettivo la vita dei lavoratori".

"Da Palermo - aggiungono Cgil Cisl Uil - si alzi il grido: istituzioni e società civile devono unirsi in una battaglia comune perché, finché ogni lavoratore che non fa rientro a casa, il sistema lavoro non sarà mai degno di un Paese civile. Serve dialogo fra tutte le realtà coinvolte, servono controlli continui e a tappeto, vigilanza sul sistema degli appalti, puntare sulla formazione dei lavoratori ma anche dei giovani fin dal percorso scolastico perché si tratta di affermare un principio base, la prevenzione è anche un fatto culturale che tutti devono porre come priorità”.

Sulla tragedia di Casteldaccia sono intervenuti anche i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella Lionti: "E' uno schema che si è ripetuto troppo spesso in questi mesi. Sarà la magistratura a fare luce sulle cause, ma dovrà essere anche chiarito se le norme sulla sicurezza sono state rispettate e le conseguenti responsabilità delle ditte e del committente. La Sicilia si trova ancora a piangere morti sul lavoro. Non solo le note tragedie italiane come quella di Bologna o del cantiere Esselunga a Firenze. In Sicilia ricordano i sindacati un operaio è morto a Floridia la scorsa settimana, nel 2023 si sono contate 65 vittime di cui 16 a Palermo. Dati in crescita - rilevano - ma non quello del personale degli ispettorati del lavoro, segnati da carenze di organico profonde che denunciamo inutilmente da tempo". Sono 1.043 i morti sul lavoro in Italia lo scorso anno. "Promuovere la sicurezza in ogni luogo di lavoro, sollecitare gli opportuni interventi - affermano Mannino, Cappuccio e Lionti - è un nostro dovere. Ai familiari delle vittime esprimiamo il nostro cordoglio".

Così invece Giuseppe Badagliacca e Daniele Ciulla di Federerenergia Cisal: "L'incidente sul lavoro che a Casteldaccia, in provincia di Palermo, ha portato alla morte di cinque operai e al ferimento di un sesto, ci lascia profondamente sgomenti. Esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e chiediamo che si accertino al più presto le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro, grave e inaccettabile. La sicurezza sul lavoro è un'emergenza nazionale e come tale va affrontata a ogni livello, coinvolgendo sindacati, imprese e istituzioni".

Per Claudio Machesini, segretario territoriale dell'Ugl di Palermo, e Filippo Virzì, già componente del comitato consultivo provinciale Inail di Palermo, "è agghiacciante come ancora a Palermo e provincia si possa morire di lavoro. La progressione di vittime del lavoro sul territorio è esponenziale, per questo è indispensabile attuare la prevenzione con i dovuti controlli per arginare una scia di sangue allo stato attuale senza fine, ci uniamo al dolore dei familiari, non si può più andare a lavoro senza la certezza di potere ritornare a casa".

"Sgomenti e addolorati per la tragedia sul lavoro che ha causato la morte di cinque operai edili impegnati in alcune opere di manutenzione per conto dell’Amap, a Casteldaccia". Con queste parole il presidente della Cassa edile di Palermo, Agostina Porcaro, esprime la vicinanza dell’ente bilaterale delle costruzioni del capoluogo ai familiari delle vittime. "Sono tragedie alle quali non vorremmo mai assistere. Ci stringiamo attorno alle famiglie degli operai".