Operai morti sul lavoro a Casteldaccia, la Procura di Termini Imerese apre un'inchiesta

La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta sul grave incidente, avvenuto oggi pomeriggio a Casteldaccia e in cui hanno perso la vita cinque operai, mentre un altro è in condizioni critiche. Un altro ancora, invece, è riuscito a salvarsi. L'ufficio giudiziario guidato dal procuratore Ambrogio Cartosio farà gli accertamenti necessari per capire cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori - dipendenti in parte di una ditta privata, la Quadrifoglio group srl di Partinico, e in parte dell'Amap - sarebbero entrati in una vasca che si trova in via Nazionale, vicino a un'azienda vitivinicola, da cui sono usciti però solo con l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Cosa sia accaduto in quella vasca al momento è tutto da chiarire. Una delle ipotesi più probabili è che gli operai abbiano respirato un gas o qualche sostanza tossica, che non ha lasciato loro scampo. Sono numerosi gli interrogativi ai quali dovranno rispondere le indagini, anche - per esempio - se i lavoratori fossero dotati dei dispositivi di sicurezza adeguati all'intervento da eseguire.

"Il lavoro di manutenzione - secondo quantro ricostruisce l'Amap - è stato predisposto dopo le ripetute segnalazioni degli ultimi giorni sulle anomalie della rete fognaria, nel tratto tra l’intersezione con via della Rotonda e la stazione di sollevamento denominata ‘Vini Corvo’. Per la loro esecuzione Amap ha incaricato la ditta Quadrifoglio group (di Partinico, ndr) per ogni attività di verifica del suddetto tratto fognario. I lavori, che prevedevano la messa in quota dei pozzetti e la disostruzione con ausilio di autospurgo, sono stati avviati il giorno 29 aprile e sono proseguiti sino ad oggi".