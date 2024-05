I cinque operai morti a Casteldaccia, si indaga per omicidio colposo plurimo

Omicidio colposo plurimo. E' questa l'ipotesi di reato sulla quale sta indagando la Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, in relazione alla morte dei cinque operai a Casteldaccia. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche a tutela delle stesse persone coinvolte.

I lavoratori erano impegnati in un intervento di manutenzione della rete fognaria e nello specifico nella sistemazione di alcuni tombini in via Nazionale. Come è emerso dai primi accertamenti, non avrebbero dovuto scendere nell'impianto di sollevamento che si è trasformato poi per loro in una trappola mortale. In base ai primi controlli dei vigili del fuoco, la vasca in cui si sono calati, senza alcuna protezione di sicurezza, sarebbe stata piena di gas tossico, in particolare di idrogeno solforato, che non avrebbe lasciato loro scampo.

La Procura sta ricostruendo ogni fase dell'intervento, raccogliendo non solo le testimonianze dei sopravvissuti, ma anche tutta la documentazione relativa all'appalto affidato dall'Amap alla Tek Infrastrutture di San Cipirello, che a sua volta aveva subappaltato l'intervento alla Quadrifoglio Group di Partinico, che è stata sequestrata così come il cantiere di via Nazionale. E' stato sentito a lungo il direttore dei lavori dell'ex municipalizzata.