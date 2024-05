Le indagini sulla morte dei 5 operai a Casteldaccia: "Non dovevano scendere in quella vasca"

Non avrebbero dovuto scendere in quella vasca. Questo emerge dai primi accertamenti legati all'inchiesta sulla morte di cinque operai avvenuta ieri pomeriggio a Casteldaccia. E, forse, anche per questo i lavoratori non erano dotati delle necessarie maschere per eseguire un intervento di quel tipo e che è poi risultato fatale.

L'appalto affidato dall'Amap ad una società che a sua volta lo avrebbe ceduto alla Quadrifoglio Group srl di Partinico prevedeva - secondo quanto apprende PalermoToday - soltanto la sistemazione e lo spurgo di diversi tombini che, nei mesi scorsi, durante le operazioni di rifacimento di via Nazionale, erano stati coperti dall'asfalto. Da qui le segnalazioni di cattivi odori ed allagamenti che avevano spinto l'ex municipalizzata a programmare un intervento.

In base ad una prima ricostruzione, non sarebbe stato dunque necessario e previsto che gli operai entrassero nell'impianto di sollevamento dove invece in cinque hanno perso la vita. Come spiegano gli inquirenti - la squadra mobile ha sequestro il cantiere - in questi casi si interviene con una sonda che permette di capire dall'esterno quale sia la situazione e stabilire come eseguire i lavori. Perché gli operai abbiano deciso di entrare in quella vasca, peraltro senza dispositivi di sicurezza, al momento resta un mistero ed è uno dei punti che dovrà essere accertato dalle indagini. Il comandante dei vigili del fuoco, Girolamo Bentivoglio, ieri ha subito chiarito che quell'ambiente sarebbe stato pieno di gas tossici - in particolare di idrogeno solforato - e che al momento del ritrovamento dei corpi degli operai nessuno di loro indossava una maschera.

La polizia sta acquisendo sia dall'Amap che dalla Quadrifoglio il contratto d'appalto con tutta la documentazione allegata e gli ordini di servizio della stessa azienda subappaltante. La Procura di Termini Imerese disporrà quasi certamente una consulenza tecnica su questo materiale e sulla normativa in vigore per questo tipo di intervento. Ieri è stato sentito uno dei sopravvissuti e si attende il ritorno dagli Stati Uniti di un altro dei titolari della ditta di Partinico, che era fuori al momento della tragedia, ma che potrà senz'altro chiarire ruoli e compiti della squadra di operai.

Un dato che sembra certo è che i due dipendenti dell'Amap, compreso l'interinale Giuseppe La Barbera, che sono morti tra i liquami, non avrebbero dovuto fare nulla: avrebbero avuto un compito di "osservatori" e solo di ausilio per difficoltà legate per esempio al traffico. Quello dell'operaio, che si è calato nella vasca per cercare di salvare i colleghi, è stato quindi un gesto di estrema generosità. Che ha pagato con la vita.