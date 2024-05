Tragedia di Casteldaccia, oggi l'autopsia sui corpi dei 5 operai: indagato il titolare della Quadrifoglio Group

Indagato il titolare della ditta Quadrifoglio Group di Partinico che ha eseguito i lavori a Casteldaccia, dove sono morti lunedì 5 operai. A Nicolò Di Salvo viene contestata dalla Procura di Termini Imerese l'accusa di omicidio plurimo colposo. Si tratta - secondo l'Adnkronos - di un'iscrizione tecnica in vista dell’autopsia sui cinque corpi che sarà eseguita oggi. L’avviso di garanzia è firmato dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Elvira Cuti. Un atto dovuto in vista degli accertamenti tecnici irripetibili. Il giorno della tragedia Di Salvo - che ancora non è stato sentito dagli inquirenti - si trovava negli Stati Uniti. Nell'incidente ha perso la vita il socio dell'imprenditore, il 71enne Epifanio Alsazia.

Quattro delle cinque vittime lavoravano per la Quadrifoglio Group che si era aggiudicata in subappalto dalla Tek i lavori di manutenzione della rete fognaria di Casteldaccia e di altri comuni, lavori esternalizzati da Amap, la municipalizzata del capoluogo. Mentre la quinta era un lavoratore interinale dell'ex municipalizzata. Oggi (giovedì 9 maggio) saranno eseguite le autopsie sui corpi dei cinque operai all’ufficio di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Gli esami sono affidati al medico legale Stefania Zerbo.

Le indagini puntano a chiarire eventuali falle nella sicurezza. L'appalto affidato dall'Amap a una società che a sua volta lo avrebbe ceduto alla Quadrifoglio Group prevedeva - secondo quanto ha appreso a PalermoToday - soltanto la sistemazione e lo spurgo di diversi tombini che, nei mesi scorsi, durante le operazioni di rifacimento di via Nazionale, erano stati coperti dall'asfalto. Da qui le segnalazioni di cattivi odori e allagamenti che avevano spinto l'ex municipalizzata a programmare un intervento.

In base a una prima ricostruzione, non sarebbe stato dunque necessario e previsto che gli operai entrassero nell'impianto di sollevamento dove invece in cinque hanno perso la vita. Come spiegano gli inquirenti - la squadra mobile ha sequestrato il cantiere - in questi casi si interviene con una sonda che permette di capire dall'esterno quale sia la situazione e stabilire come eseguire i lavori. Perché gli operai abbiano deciso di entrare in quella vasca, peraltro senza dispositivi di sicurezza, al momento resta un mistero ed è uno dei punti che dovrà essere accertato dalle indagini. C’è da chiarire anche la catena di responsabilità nella vigilanza sui lavori subappaltati alla ditta.