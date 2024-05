E' ancora in gravissime condizioni l'operaio ferito nella tragedia di Casteldaccia. L'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. E' intubato e al momento è in coma farmacologico. Una tragedia dalle dimensioni gigantesche, quella avvenuta ieri: cinque uomini morti per le esalazioni di gas in una vasca di liquami. Gli investigatori della Squadra mobile di Palermo, che indagano sulla vicenda, ieri sera si sono recati in via Milano a Partinico, dove ha la sede la ditta Quadrifoglio Group srl, la società dove lavoravano quattro degli operai morti. Una delle vittime era anche il titolare della società. Come si apprende, sono stati acquisiti documenti.

E a distanza di poche ore dalla strage è stato indetto per oggi uno sciopero generale di 4 ore e di 8 ore degli edili. Ad annunciarlo, sul luogo del disastro, è stato Piero Ceraulo, segretario degli edili della Cgil di Palermo che insieme ad altri dirigenti sindacali è arrivato sul luogo dove si è consumata la tragedia, a Casteldaccia. È previsto un presidio davanti la Prefettura alle 9. Lo sciopero generale di 4 ore, a inizio turno, è stato proclamato dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, e dalle sigle del settore chimici, acqua ed energia Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

“Faremo un grande sciopero, una grande mobilitazione - ha detto ieri sera al Tg 1 il leader della Cisl Luigi Sbarra -. Chiediamo più verifiche, più controlli, più ispezioni. Assunzione di ispettori e tecnici della prevenzione. E poi serve maggiore formazione sia per i lavoratori che per il sistema delle imprese. Bisogna estendere la patente a crediti a tutti i settori e agganciare alla strategia più sanzioni, attività di repressione, un grande, potente investimento sulla formazione, sulla informazione. Al lavoro bisogna andare sicuri. Dietro questi caduti ci sono sicuramente responsabilità che bisogna accertare e omissioni che occorre verificare. Ecco perché la magistratura deve fare al più presto piena luce. Noi andiamo avanti con la nostra mobilitazione nelle aziende, nei territori fino a quando non ci sarà un cambiamento vero in tutti i luoghi di lavoro”.

"Quello che è accaduto a Casteldaccia - rincarano la dose i segretari generali di Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone, Felsa Sicilia Giuseppe Cusimano e Uiltemp Sicilia Danilo Borrelli - è solo l'ennesima dimostrazione e conferma del problema oramai divenuto drammatico della sicurezza sul lavoro. Cinque lavoratori deceduti dei quali almeno un lavoratore in somministrazione in missione presso Amap. La parcellizzazione del lavoro, la frammentazione dei contratti, delle figure, delle ditte operanti in appalto, come in questo caso, o in subappalto, come sempre più spesso oramai avviene, sta andando nella direzione di rendere ancor più difficile il controllo e la tutela della sicurezza dei lavoratori che noi rappresentiamo come, per esempio, l'utilizzo o meno dei dispositivi di protezione individuale. Da mesi chiediamo il tavolo sulla sicurezza e una risposta sulla carenza della figura degli ispettori per fermare questa infinita scia di sangue.Partecipiamo unitariamente e convintamente allo sciopero di domani e saremo dinanzi la Prefettura di Palermo per far sentire ancora una volta la nostra voce e dire basta".