Tragedia di Casteldaccia, le condizioni dell'operaio sopravvissuto: resta riservata la prognosi sulla vita

Resta riservata la prognosi sulla vita sull'operaio di 62 anni (D. V. le sue iniziali) coinvolto nell’incidente sul lavoro di Casteldaccia e ricoverato nella terapia intensiva del dipartimento di Emergenza del Policlinico di Palermo. Dall'ospedale fanno sapere: "Nel corso delle ultime 24 ore, l’equipe diretta dal professore Antonino Giarratano, ha effettuato due “finestre” nella sedazione, restando sotto controllo la funzione respiratoria, supportata ancora meccanicamente, e si sono registrate alcune risposte finalizzate agli ordini semplici".

L’azienda ospedaliera universitaria conferma dunque come l'operaio, superstite alla tragedia di Casteldaccia, dove lunedì sono morti cinque suoi colleghi, sia ancora in coma. La tragedia si è consumata in una vasca dell'impianto di sollevamento della rete fognaria. L'uomo è stato portato subito al Policlinico dove è arrivato con un quadro respiratorio assai grave, a causa di una intossicazione da idrogeno solforato.

Sono stati in tutto quattro gli operai colti da malore e portati in ospedale. Paolo Sciortino ha subito una lieve intossicazione mentre Giovanni Scavuzzo e Giovanni D’Aleo hanno subito malori anche a causa dello shock e le loro condizioni non destano preoccupazione.