I morti sul lavoro a Casteldaccia, Landini punta il dito contro i subappalti: "Le norme vanno cambiate"

"Sulle morti sul lavoro di Palermo dico una cosa molto precisa: questi poveri ragazzi che sono morti erano in un'azienda in subappalto", lo ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in relazione alla tragedia di Casteldaccia, ed ha aggiunto: "Quindi in questo Paese vado a vedere quelli che sono morti a Firenze, vado a vedere quelli che sono morti a Bologna alla centrale Enel, vado a vedere quelli che sono morti a Brandizzo, vado a vedere il lavoratore che è morto da solo e che era in un'azienda di Brindisi e faceva manutenzione: sono tutti in molti casi precari e che lavorano in aziende in subappalto".

Il sindacalista ha poi rimarcato: "Quello che sta uccidendo le persone sono queste leggi balorde di appalto, di subappalto, di precarietà che non mettono nella condizione i lavoratori di avere dei diritti e che non mettono neanche nelle condizioni le imprese che non rispettano le regole di muoversi. Ciò che mi fa girare le scatole è che siamo di fronte ad una strage perché stanno morendo tre persone al giorno e tutte le volte sono solo condoglianze, ma on si interviene per cambiare questa situazione".

La Cgil ha lanciato dei referendum e uno dei quattro "affronta proprio questa questione e dice che la responsabilità in questo caso deve rimanere in capo all'azienda che ha deciso di fare gli appalti, non scaricandola sulle persone che pagano per tutto", ha chiuso Landini.