/ Via dei Cantieri

Operai morti per amianto, condannati gli ex vertici di Fincantieri

Due anni e otto mesi per Antonino Cipponeri e tre anni a Giuseppe Cortesi a 2 anni per omicidio colposo plurimo. Secondo il giudice non avrebbero adottato le cautele previste dalla legge per le lavorazioni del materiale cancerogeno