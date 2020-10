Cantiere del raddoppio ferroviario, sono 28 gli operai intossicati: indaga il Nas

Su 28 ricoverati per intossicazione da botulino, 12 sono stati già dimessi mentre altri 5 sono finiti in Terapia intensiva. I carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità, hanno aperto un fascicolo per chiarire cosa ci sia dietro i casi registrati fra gli operai impegnati nei lavori per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono. L'Azienda sanitaria provinciale ha emesso intanto un provvedimento di sospensione dell'attività di cucina notificata alla società che gestisce un hotel a Cefalù e che ha effettuato il catering.

La scorsa notte, dopo i primi ricoveri, altri 4 operai hanno raggiunto il pronto soccorso del Giglio per una sospetta intossicazione da botulino, accusando gli stessi sintomi neurologici dei colleghi arrivato prima di loro. Nel corso delle ore il quadro clinico di due pazienti è peggiorato, rendendo necessari un monitoraggio più costante e il trasferimento nei reparto di Terapia intensiva: uno si trova nell'ospedale di Cefalù mentre l'altro è stato trasferito con un'ambulanza al Cimino di Termini Imerese.

La Fondazione Giglio, poco dopo l'accaduto, si era messa ieri in contatto con il Centro antiveleni di Pavia che ha reperito in poco tempo le fiale di antitossina botulinica rintracciate nella base della guardia costiera di Catania. I militari del Nas hanno effettuato alcuni accertamenti per chiarire cosa sia accaduto nella mensa del cantiere, dove tutti gli operai avrebbero consumato un pasto a base di pomodoro, mozzarella e tonno. Sono stati inoltre effettuati dei campionamenti sui prodotti e le materie prime per verificarne condizioni, stato di conservazione, data di scadenza e altro ancora.