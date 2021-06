Lavori in una palestra, si sgancia una pedana e cadono dal ponteggio: feriti due operai

L'incidente nel quartiere Oreto. Due uomini di 40 e 59 anni sono stati portati al Civico e al Policlinico in codice rosso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Accertamenti in corso anche da parte del personale dell'Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza

Ricoverati in ospedale dopo essere caduti da un ponteggio alto 4 metri. Due operai di 40 e 59 anni, impegnati nei lavori di ristrutturazione di una palestra in zona Oreto, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati nelle aree d’emergenza degli ospedali Civico e Policlinico. Entrambi, nonostante fratture e traumi, non sarebbero in pericolo di vita.

Sull’incidente indagano i carabinieri che sono intervenuti davanti alla palestra quando le ambulanze stavano già portando via i feriti. In quel momento però la palestra è risultata essere chiusa. Sul posto anche il personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp per eseguire accertamenti all’interno del cantiere sui dispositivi utilizzati sul ponteggio.

Il più giovane dei due operai, portato con l'ambulanza al pronto soccorso del Civico, è stato ricoverato per la frattura di una tibia e per altri traumi in corso di valutazione. Meno gravi sarebbero invece le condizioni del collega 59enne, accompagnato al Policlinico, che ha riportato lesioni in varie parti del corpo. Al vaglio anche la loro posizione in relazione al rapporto di lavoro con la ditta incaricata della ristrutturazione.