Corleone, si spezza il cavo di un ponteggio e due operai cadono da un'altezza di 7 metri

Stavano lavorando su un ponteggio mobile per la ristrutturazione di un appartamento quando un cavo si sarebbe spezzato. Due operai di 40 e 67 anni sono stati ricoverati in ospedale questa mattina a seguito della caduta, da un’altezza di circa 7 metri, da un ponteggio montato in via Francesco Crispi, a Corleone. Sull’episodio indagano i carabinieri e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Asp che hanno avviato gli accertamenti per i contorni dell'accaduto.

Dopo l'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i due uomini rimasti bloccati sotto i tubi metallici del ponteggio. I due feriti, un operaio di 40 anni e un marmista di 67, sono stati portati all’Ospedale dei bianchi di Corleone dove i medici gli hanno riscontrato alcune fratture. Poi il trasferimento al Trauma center di Villa Sofia. Le loro condizioni, secondo quanto emerso dai primi esami, sono gravi ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Corleone stanno lavorando per verificare la regolarità dei contratti dei due operai. Dai primi riscontri è emerso che il 67enne fosse un marmista con regolare contratto mentre sono in corso invece alcuni accertamenti sulla posizione del quarantenne. Indagini in corso anche per chiarire anche se la ditta che stava seguendo la ristrutturazione dell’immobile avesse adottato tutte le misure previste a tutela dell’incolumità dei lavoratori.

Confintesa: "Non servono nuove leggi, basta applicarle"

“Non rivendicheremo come fanno molti - dichiara Luigi Modesto, responsabile della sede Confintesa di Corleone - nuove normative o leggi sulla sicurezza sul lavoro. Abbiamo già il Testo unico sulla sicurezza e l’obbligo di formazione dei dipendenti e varie figure preposte al controllo interno della sicurezza. Il problema, infatti, non sono le norme ma la loro effettiva applicazione e il controllo incessante da parte degli organi competenti. E’ questo purtroppo che manca, prova ne è il numero degli incidenti sul lavoro registrato dall’Inail, una considerazione invece andrebbe fatta invece sull’operaio che ancora a 67 anni si è ritrovato a dover lavorare e in questo settore”.