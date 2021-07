"Omnia vincit Rosa": svelata l'opera di Igor Scalisi Palminteri dedicata alla Santuzza

Oggi, mercoledì 14 luglio, nell'ambito dell'iniziativa "Omnia vincit Rosa" organizzata alle Terrazze del Sole, è stata svelata l’opera inedita di Igor Scalisi Palminteri dedicata a Santa Rosalia, proprio nel giorno del festino “che non c’è”.

"Un’opera - si legge in una nota - in cui la fragilità umana, rappresentata dal pettirosso, non costituisce un limite ma un valore: è la condizione naturale che, se assunta consapevolmente, ci permette di superare l'inverno e le avversità presenti, come accade, nell'opera, a Rosalia, che si lascia alle spalle le montagne innevate. Nella corona fiorita il simbolo della rinascita, della nostra primavera. Il teschio, tradendo l'iconografia tradizionale, è gettato a terra dalla Santuzza, poiché Rosalia vince la morte, oggi come allora". L'opera è esposta negli spazi Le Terrazze del Sole di via Vittorio Emanuele 291.