Opera Pia Ruffini, i lavoratori a Lorefice: "Si assuma responsabilità e rispetti sentenze"

"C'è un tempo per ogni cosa, un tempo per parlare, un tempo per scappare, un tempo per riflettere e un tempo per ravvedersi. Adesso è maturato il tempo per guardare in faccia la verità, prendersi ognuno le proprie responsabilità e far prevalere la giustizia nel rispettare la sentenza dei gudici del lavoro che condannano l'Opcer al reintegro dei lavoratori sul posto di lavoro e al risarcimento economico spettante". E' un passaggio della lettera che gli ex dipendenti dell'Opera pia Cardinale Ruffini indirizzano all'arcivescovo Lorefice. La missiva dopo che l'ente, presieduto dallo stesso Lorefice, è stato condannato a reintegrare una parte dei 42 lavoratori.

"Questa lettera aperta - proseguono gli ex dipendenti - perchè rifiuta ogni confronto con i suoi ex dipendenti, non vuole incontrarci, si nega alla stampa e diserta le convocazioni all'Ars per chiarire e capire quale soluzione intende prendere per i suoi ex lavoratori. Eccellenza, soltanto 14 dipendenti dei 42 iniziali hanno vinto la causa per l'illeggittimità del licenziamento e solo in 9 devono essere reintegrati, altri hanno optato per l'indennizzo economico. La preghiamo di rispettare il volere del tribunale di Palermo, per l'uomo e l'Istituzione che rappresenta, reintegrare i dipendenti a lavoro e pagare i risarcimenti".