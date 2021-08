Open day al Comando dei vigili del fuoco, oltre 50 i vaccini iniettati

Medici e Infermieri al Comando dei vigili del fuoco per un open day contro il Covid. Sono oltre cinquanta i vaccini iniettati oggi nell'aula didattica del comando di via Scarlatti al personale del 115 e ai loro familiari. Qualcuno si era registrato per la prima dose e qualcun altro ha colto l'occasione per fare un primo passo verso l'immunizzazione.

"Al fine di garantire la massima tutela per il personale dipendente ed i propri familiari ma anche degli utenti - si legge in una nota - il Comando ha acquisito la disponibilità da parte della Asp di Palermo per avviare una giornata di vaccinazioni e dare loro questa opportunità. Le operazioni si sono svolte secondo le attuali disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemiologica da virus Covid-19".