Vaccinazioni anti papilloma virus, Dtpa e meningococco: open day nel weekend per gli adolescenti

Due weekend dedicati alle vaccinazioni anti Hpv (papilloma virus), Dtpa (richiamo tetano, difterite, polio e pertosse), meningococco B e Acwy degli adolescenti. L’Asp di Palermo ha organizzato per il 5 e 6 giugno e per il 12 e 13 giugno, dalle 9 alle 17, l’open day nel presidio Enrico Albanese, l'ex ospizio marino, di via Papa Sergio.

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani di età compresa tra 12 e 18 che dovranno essere accompagnati da un genitore e presentarsi muniti del libretto delle vaccinazioni. “A partire dal 2020 - ha spiegato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – c’è stata a livello nazionale una riduzione delle coperture vaccinali rispetto agli anni precedenti. Tutte le vaccinazioni sono importanti e necessitano della massima adesione. Anche per questo motivo abbiamo organizzato quattro giorni di Open day per dare la possibilità di accedere alla struttura senza prenotazioni o attese”.

Il servizio sarà garantito nel rispetto delle misure adottate durante la pandemia. "L'eventuale attesa, prima di accedere alla struttura, sarà garantita - fanno sapere dall'Asp - in gazebo all’aperto".