Open day della salute, oltre 400 prestazioni a Torretta nella prima tappa del 2023

Oltre 400 prestazioni a Torretta nella prima tappa del 2023 dell’open day, iniziativa itinerante sulla prevenzione organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Negli spazi antistanti la scuola Ida Castelluccio sono arrivati da tutto il comprensorio per aderire ai programmi di screening proposti dall’Azienda sanitaria del capoluogo.

Ancora una volta è stato il programma di prevenzione cardiovascolare a registrare numeri record con ben 243 prestazioni tra visite ed esami. Continuo anche l’afflusso agli altri ambulatori: sono state 28 le vaccinazioni, 39 i prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 28 le mammografie per lo screening del tumore della mammella, 2 i Pap Test e 26 gli Hpv Test per lo screening del cervicocarcinoma, 28 i Sof Test distribuiti per lo screening del tumore del colon retto e 243 le prestazioni della prevenzione cardiovascolare, mentre 10 le procedure esitate dallo sportello amministrativo.

Martedì prossimo, 17 gennaio, i camper dell’Asp saranno a Cerda dove in piazza Marianna del Castillo sarà allestito il villaggio della salute dell’Open Day Itinerante. Gli ambulatori mobili saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 16.30.

Pur mantenendo la peculiarità dell’accesso diretto alla prestazione, l’Asp di Palermo offre l’opportunità agli utenti dell’Open Day di registrare e scegliere la fascia oraria dell’esame. Per farlo, basta collegarsi al portale dell'Asp.