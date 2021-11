L'open day itinerante dell'Asp fa tappa a Ustica: sull'isola screening oncologici e vaccinazioni

La prevenzione itinerante dell’Asp domani e venerdì fa tappa a Ustica. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, vedrà gli operatori sanitari effettuare screening mammografici, del cervicocarcinoma e del tumore del colon retto oltre che vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid.

Le prestazioni saranno garantite nel Poliambulatorio dell’isola dove sarà anche allestita una postazione con operatori amministrativi e informatici per venire incontro alle esigenze dell’utenza. La mammografia invece verrà effettuata a bordo del camper dedicato in via Petriera.

Gli orari di apertura al pubblico

18 novembre: dalle 9.30 alle 16 (solo screening mammografico dalle 13 alle 16.30)

19 novembre: tutte le prestazioni dalle 8.30 alle 13.