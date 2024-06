Open day per acconciatori, a Palermo la seconda edizione gratuita organizzata dalla Cna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Cna di Palermo, grazie al presidente provinciale acconciatori di Cna Massimo Bruno, dopo la prima fortunata edizione di Bagheria, ha organizzato una seconda edizione degli open day per barbieri a Palermo in collaborazione con BBA Hair Shop su un tema ben specifico e al passo con la moda contemporanea: "Visual di esecuzione di taglio e asciugatura in stile anglosassone". Scalatura e gestione delle lunghezze, tecniche di texture con diversi attrezzi e modi d’utilizzo, graduazione e gestione di volumi e pesi, il tutto eseguito con un metodo innovativo: "inside cut", per tagli precisi in stile anglosassone. Su richiesta dei partecipanti Massimo Bruno, oltre al taglio, ha eseguito anche un lavoro di colorazione specifico.

"Ogni cliente chiede una sola cosa al proprio acconciatore: uscire dal salone con la migliore versione di sé. - dice Massimo Bruno - Questa aspettativa accomuna tanto il genere maschile quanto quello femminile, di ogni fascia d’età. Quando ci si rivolge a dei professionisti quello che si vuole è un taglio impeccabile, un colore pieno, ricco e personalizzato, che appaghi il desiderio di essere allo stesso tempo unici e alla moda". Sono state tantissime le richieste di partecipazione al corso di formazione gratuito che si è tenuto a Palermo lo scorso 24 Giugno. Un pubblico formato da giovani e giovanissimi acconciatori con la voglia e l’esigenza di scoprire nuove tecniche di taglio e coloratura per offrire sempre il meglio ai propri clienti. Ad eseguire il taglio dimostrativo, oltre a Massimo Bruno, c'è stato Cosimo Plicato.

"L’elevato numero di richieste e il feedback positivo ricevuto dai partecipanti , – dice Giuseppe Glorioso, segretario provinciale di CNA Palermo- ci incoraggia a continuare su questo percorso virtuoso intrapreso: unire servizi di qualità alla rappresentanza della categoria. Il settore "Barbers" è un settore in continua evoluzione e vogliamo offrire loro le migliori opportunità di crescita professionale e supporto burocratico. Tanti giovani stanno dando vita alle loro idee imprenditoriali e hanno bisogno di avere un supporto da parte nostra per poter accedere a tutte le informazioni e agevolazioni relative al loro settore. Credito, politiche attive del lavoro, prestazioni EBAS, sicurezza sul lavoro. Tutti temi che abbiamo trattato durante l’evento e che hanno suscitato il vivo interesse dei partecipanti".