Asp di Palermo, numeri record nell'open day di Montemaggiore: effettuate 524 prestazioni

Una giornata terminata ben oltre le sette ore previste per soddisfare l’enorme richiesta dei cittadini di Montemaggiore Belsito. Una richiesta che necessiterà di un intervento supplementare la prossima settimana per completare le vaccinazioni. Sono numeri record quelli della 12^ tappa dell’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’Asp di Palermo con ben 524 prestazioni complessive. Dalle 9.30 alle 18.30 gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo hanno lavorato all’interno della scuola materna somministrando, insieme a medici ed infermieri dell’Esercito, 395 vaccinazioni anticovid, di cui 31 prime dosi (2 seconde e 359 terze). Lunedì prossimo 13 dicembre, dalle ore 9.30 in poi è previsto un intervento supplementare – sempre nei locali della scuola materna di Montemaggiore Belsito e sempre con il personale medico ed infermieristico dell’Esercito - per somministrare altre 200 dosi di vaccino anticovid.

Considerevole anche la risposta agli screening oncologici: sono stati 129 gli esami effettuati, di cui 47 mammografie per la prevenzione del tumore della mammella; 32 tra Pap Test ed HPV Test (screening del cervicocarcinoma) e 50 i Sof Test distribuiti (prevenzione del tumore del colon retto).

Nelle 12 tappe dell’Open Day Itinerante, l’Asp di Palermo ha effettuato complessivamente 3.253 prestazioni di cui 1.629 vaccinazioni antricovid, 575 mammografie, 421 tra Pap Test ed HPV test e 495 Sof Test distribuiti. Sono state, invece, 132 le vaccinazioni antinfluenzali.

Intenso anche il programma della prossima settimana: l’Open Day sarà martedì 14 a Camporeale, giovedì 16 a Borgetto e sabato 18 a Prizzi.