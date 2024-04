Open day itinerante della prevenzione, l'iniziativa promossa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Venerdì 3 maggio il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo ha promosso, con la collaborazione dell’Associazione nazionale magistrati di Palermo, una tappa dell'Open day itinerante della prevenzione che verrà ospitata in piazza della Memoria. L’appuntamento, organizzato dall’Asp Palermo, si terrà dalle 10 alle 16,30.

A bordo dei camper dedicati ed all'interno dei gazebo del "Villaggio della salute" gli operatori dell'Azienda sanitaria garantiranno varie prestazioni, totalmente gratuite e con accesso diretto.

Screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper dedicato);

Screening del cervicocarcinoma (HPV Test o Pap Test a bordo dell'ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età);

Screening del tumore del colon-retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci persone tra 50 e 69 anni);

Prevenzione cardiovascolare (Visita, ECG ed eventualmente Ecocardiogramma per persone over 45 anni);

Screening del tumore della tiroide;

Screening visivo fascia pediatrica (3-8 anni);

Screening logopedico fascia pediatrica (3-8 anni);

Vaccinazioni anticovid e tradizionali;

Prevenzione del randagismo (verranno, tra l'altro, impiantati gratuitamente i microchip);

Sportello amministrativo (per esenzione ticket per reddito, cambio medico, tessera sanitaria etc).

Nell'iniziativa saranno impegnati ben 30 operatori dell'Asp. "Confidiamo nella più ampia adesione alla iniziativa - ha dichiarato il presidente del Coa Palermo, Dario Greco - volta alla sensibilizzazione, alla comprensione e alla gestione dei fattori di rischio, che costituiscono la chiave per un efficace approccio preventivo. Il nostro è un appello alla prevenzione: il fine prioritario è quello di ridurre sempre più il rischio di contrarre malattie e attuare uno stile di vita sano quotidianamente. Ringraziamo il commissario straordinario dell’Asp, Daniela Faraoni, per la realizzazione e l’organizzazione dell’iniziativa e per il supporto nelle attività di screening previste".