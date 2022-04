Screening oncologici e vaccini anti Covid, l'open day itinerante dell'Asp arriva ad Alia

Screening oncologici, vaccinazioni anticovid, ma anche servizi al cittadino come l’esenzione ticket per reddito. Sono le prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto, offerte alla comunità dall’Open Day itinerante che domani (sabato 9 aprile) farà tappa ad Alia.

Dalle 9.45 alle 16.30 nella centralissima via Garibaldi sarà possibile effettuare la mammografia (donne di età 50-69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (donne 25-64 anni). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulti nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto,

L’Asp allestirà, inoltre, un punto vaccinale occasionale per la somministrazione di prima, seconda o dose booster. Gli operatori dell’Azienda sanitaria garantiranno anche le vaccinazioni domiciliari agli utenti intrasportabili. Come in tutte le tappe dell’Open Day Itinerante, lo “sportello amministrativo” fornirà assistenza agli utenti, oltre che per il certificato di vaccinazione o il Green Pass, anche nel rilascio dell’esenzione ticket per reddito.