Fiera, tornano i vaccini senza prenotazione per bambini, ragazzi e over 80

Alla Fiera tornano i vaccini senza prenotazione per gli studenti. Da stamattina porte riparte l'open day riservato a tutti i bambini e i ragazzi dalla scuola primaria in su, fino alla secondaria di secondo grado, che avranno a loro disposizione un corridoio dedicato del padiglione 20.

La decisione rientra in un più ampio provvedimento di respiro regionale per dare nuova linfa alla campagna vaccinale, specie tra i più giovani, visto anche il rinvio della riapertura delle scuole.

Si ricorda che, all’hub della Fiera, al momento e fino a data da destinarsi, resta sospeso l’open day per gli adulti. Gli over 80 invece possono sempre vaccinarsi anche senza prenotazione.

Per l'Asp si tratta di "un modo per favorire la prevenzione e rendere ancor più snella la procedura per vaccinarsi ai giovani e giovanissimi in attesa del ritorno in classe. L'Asp, che ha adottato da sempre il modello libero da prenotazione proprio per incoraggiare in qualunque modo l’accesso alla vaccinazione come unica speranza e unica arma efficace a contrastare la diffusione del virus, riserverà nei propri hub una corsia dedicata agli studenti. “Oggi più che mai - ha detto il direttore generale Daniela Faraoni - si impone un’adesione massiccia del mondo della scuola perché le nuove generazioni rappresentano il nostro futuro".