Elettrocardiogrammi e screening per il tumore della mammella, prima tappa dell'open day a Trappeto

Pronti, partenza, via. E' ormai tutto pronto a Trappeto per la prima tappa del 2024 dell'open day itinerante organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Domani (sabato 23 marzo), dalle 10 alle 16.30, gli utenti di tutto il comprensorio avranno l'opportunità di effettuare visite ed esami gratuitamente e con accesso diretto. Il "Villaggio della salute", con i suoi ambulatori mobili, si troverà in piazza Falcone e Borsellino.

E' lunga la lista di esami proposti: prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolti agli over 45 anni); screening del tumore della mammella (mammografia a bordo dell’ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del tumore del collo dell'utero (Pap Test o Hpv Test per donne tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test a utenti tra 50 e 69 anni per la ricerca del sangue occulto nelle feci) e vaccinazioni tradizionali e anticovid.

Anche quest’anno spazio alla prevenzione rivolta ai bambini. In programma infatti ci sono lo screening visivo e quello logopedico, rivolti ai piccoli di età compresa tra 3 e 8 anni. In piazza Falcone e Borsellino sarà in funzione anche uno sportello dell'Asp per prestazioni come il cambio medico, il rilascio della tessera sanitaria o dell’esenzione ticket per reddito. Una postazione mobile, invece, sarà curata dai veterinari: nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo sarà garantito l'impianto gratuito di microchip ai cani.