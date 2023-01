Open day Itinerante dell’Asp di Palermo: diagnosticati 31 tumori a bordo dei camper

Sono stati 31 i tumori diagnosticati a bordo degli ambulatori mobili della prevenzione nelle 84 tappe dell’Open day itinerante organizzate dall’Asp di Palermo. I camper dell’azienda sanitaria provinciale hanno percorso oltre 16 mila chilometri raggiungendo anche le isole di Ustica, Linosa e Lampedusa.

Il bilancio complessivo al 29 dicembre scorso (giorno dell’ultima tappa a Caccamo) conta 18.609 prestazioni, di cui: 3.144 mammografie; 2.517 tra Pap Test e Hpv test; 2.750 Sof Test distribuiti; 6.069 vaccinazioni anticovid e 1.568 vaccinazioni antinfluenzali, mentre sono state 1.072 le richieste esitate dallo sportello amministrativo. Nelle ultime tappe del 2022, il programma dell’Open Day Itinerante si è arricchito dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (159), prevenzione cardiovascolare (1.072) e vaccinazioni tradizionali (258).

Il “viaggio” della prevenzione dell’Asp di Palermo riprenderà sabato prossimo, 14 gennaio, a Torretta dove nello spazio antistante la scuola Ida Castelluccio, gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale garantiranno dalle 10 alle 16.30 a bordo dei camper dedicati: 1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); 2) Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); 3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); 4) Screening cardiovascolare (visita ed elettrocardiogramma ed eventuale ecocardiografia per i casi che necessitino di approfondimento); 5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (per HIV, Epatite C e Sifilide); 6) Vaccinazioni anticovid, antinfluenzali e pediatriche; 7) Screening di massa per il coronavirus (con tampone rapido); 8) Sportello amministrativo.

L’attività itinerante dell’Asp di Palermo proseguirà a gennaio: martedì 17 a Cerda, sabato 21 a Montelepre, martedì 24 a Vicari e martedì 31 a Bisacquino.