Open day Asp, tappa a Blufi: visite gratuite e vaccini in piazza

L’Open day itinerante dell’Asp di Palermo torna nelle Madonie. I camper della prevenzione oncologica e delle vaccinazioni saranno sabato prossimo, 15 ottobre, a Blufi dove, in piazza Municipio, verranno assicurate diverse prestazioni.

Dalle 9.45 alle 16.30, in collaborazione con l’amministrazione comunale, gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di effettuare, gratuitamente e con accesso diretto: la mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Sarà, inoltre, allestito un “Punto vaccinale occasionale” per la somministrazione anticovid (anche domiciliare con i nuovi vaccini bivalenti adattati alle varianti virali Omicron BA4 e BA5) e per le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: anti Hpv; anti meningococco B; anti meningococco ACWY; anti difterite, tetano, pertosse a; polio; anti morbillo, parotite, rosolia e varicella.

In funzione anche uno sportello amministrativo per effettuare operazioni che solitamente vengono assicurate negli uffici dell’Asp, come cambio medico, rinnovo tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito ed esenzione ticket per patologia.