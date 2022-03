Dagli screening oncologici ai vaccini contro il Covid, l'open day Asp fa tappa a Roccamena

Nuovo appuntamento domani (lunedì 28 marzo) con la prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo. I camper degli screening oncologici dell’Azienda sanitaria del capoluogo saranno a Roccamena dove, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, è stato organizzato l’open day. Dalle 9.45 alle 16.30 in via Filippo Turati e nei locali della guardia medica, gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di effettuare: la mammografia (donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o l’HPV Test (donne tra 24 e 64 anni).

Sarà possibile ritirare anche il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Così come in ogni tappa dell’open day itinerante dell’Asp, ci sarà pure la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione anticovid: prima, seconda o dose booster. Gli operatori dell’Asp garantiranno anche la vaccinazione domiciliare agli utenti intrasportabili. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.