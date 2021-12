Tappa a Torretta per l'Open day dell'Asp, garantite oltre 250 prestazioni gratis

Sette prime dosi di vaccino nelle 105 somministrazioni a Torretta nell’Open day itinerante dell’Asp. La giornata dedicata alla prevenzione ha fatto registrare ben 256 prestazioni complessive, di cui 147 di screening oncologici. La cittadina in provincia di Palermo ha aderito in massa a mammografia, Pap Test e Sof Test.

Oiazza Vittorio Emanuele, chiusa al traffico per l’occasione, è stata meta anche di tanti abitanti dei centri vicini. In sette ore di lavoro ininterrotto sono state ben 57 le mammografie eseguite nell’ambito dello screening del tumore della mammella, 35 gli esami di screening del cervicocarcinoma (31 HPV Test e 4 Pap Test) e 55 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto.

Ottima anche l’adesione alla vaccinazioni anti Covid con 105 somministrazioni complessive, di cui 7 prime dosi e 98 terze, mentre 4 sono state le vaccinazioni antinfluenzali. L’Open day è stato organizzato a Torretta in collaborazione con l’Amministrazione comunale che ha supportato l’attività degli operatori consentendo di lavorare nelle migliori condizioni.

L’iniziativa itinerante sulla prevenzione dell’Asp si sposterà lunedì 6 dicembre in piazza Generale Giardina a Vicari (ore 9.30-16.30) e venerdì 10 dicembre a Montemaggiore Belsito (sempre 9.30-16.30).