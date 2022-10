Controlli gratuiti dell'Asp a Godrano, nonno Fortunato si vaccina contro il Covid a 101 anni

L'anziano è stato assistito a domicilio dagli operatori. In piazza Aldo Moro, nell'ambito dell'Open day, sono state garantite in tutto 170 prestazioni sanitarie. Sono 175 le mammografie eseguite invece tra Carini, Cefalù e Lercara Friddi per la campagna di prevenzione contro il tumore al seno