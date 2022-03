Prevenzione oncologica e vaccinazioni anti Covid, l'open day dell'Asp fa tappa a Palazzo Adriano

Tappa a Palazzo Adriano domani per i camper dell’Open day itinerante, iniziativa sulla prevenzione organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Dalle 10 alle 16.30, in piazza Umberto I, gli utenti avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening effettuando la mammografia (donne di età 50-69 anni), il Pap test o l'Hpv test (donne 25-64 anni). Sarà, anche, distribuito il Sof test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito del tumore del colon retto.

All’interno dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, l’Asp allestirà un punto vaccinazione per la somministrazione di prima, seconda o dose booster anti Covid. Gli operatori dell’Azienda sanitaria garantiranno anche le vaccinazioni domiciliari agli utenti intrasportabili. Lo sportello amministrativo fornirà assistenza agli utenti per il rilascio del certificato di vaccinazione, del Green Pass o per qualsiasi altra esigenza.