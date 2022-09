Villaggio della salute a Mondello: in piazza mammografie, pap test e screening dell'Asp

Per un giorno piazza Mondello si è trasformata nella piazza della salute ospitando i camper dell’open day itinerante dell’Asp di Palermo. Il vento non ha ostacolato l’attività degli operatori dell’azienda sanitaria del capoluogo che hanno proposto l’ormai consolidato programma di screening oncologici e vaccinazioni, oltre a uno sportello amministrativo che ha fornito risposte a tutte le richieste degli utenti.

Tantissime sono state le persone che sono salite a bordo dei camper, giunti alla 73esima tappa di un tour che, nell’arco di un anno, ha praticamente toccato la gran parte dei centri della provincia, oltre le isole di Ustica, Lampedusa e Linosa. L’iniziativa di Mondello, organizzata in occasione di Best Insanitas, ha fatto registrare in 7 ore di attività 182 prestazioni complessive, di cui 60 mammografie, 42 tra pap test ed hpv test nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma, mentre sono stati 31 i sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Buono anche l’afflusso al punto vaccinale occasionale dove sono state somministrati sia i vaccini anticovid (24, di cui 10 domiciliari) che quelli “tradizionali” (15). Ha lavorato pieno ritmo anche lo sportello amministrativo che ha rilasciato duplicati di tesere sanitarie, ha effettuato prenotazioni di visite specialistiche ed operazioni di cambio medico ed esenzione ticket per reddito. Dopo la tappa di oggi a Mondello, il “viaggio della prevenzione” dell’Asp di Palermo proseguirà venerdì prossimo 23 settembre a Ciminna e martedì 27 a Cefalà Diana.