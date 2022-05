Mammografie, Pap test e Sof test gratis: il camper dell'Asp fa tappa ad Altavilla Milicia

Il percorso dei camper della prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo fa tappa ad Altavilla Milicia. Per l'open day itinerante dell'Asp appuntamento domani, 31 maggio, in piazza Belvedere dove sarà allestito il 'Villaggio della salute'. Dalle 9.45 alle 16.30 gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening oncologici effettuando la mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni di età) il Pap Test o HPV Test (25-64 anni). Nell'ambito dello screening del tumore del colon retto sarà distribuito il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne tra 50 e 69 anni).

Un'area sarà dedicata alla vaccinazione anti Covid con possibilità, per gli utenti intrasportabili, di ricevere la somministrazione anche a domicilio, mentre lo sportello amministrativo si occuperà, tra l'altro, delle richieste di esenzione ticket per reddito. Dopo la tappa di domani ad Altavilla Milicia, il successivo open day itinerante dell'Asp di Palermo sarà organizzato martedì 7 giugno a Baucina.