Visite di prevenzione cardiovascolare e screening oncologici gratuiti: open day dell'Asp a Geraci Siculo

L’Open day itinerante dell’Asp di Palermo farà tappa mercoledì prossimo, 12 giugno, nelle Madonie. I camper dell’azienda sanitaria provinciale saranno a Geraci Siculo, dove in piazza San Bartolo sarà allestito, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, il “villaggio della salute”.

“Siamo lieti di accogliere nuovamente a Geraci Siculo l'Open Day dell'Asp di Palermo che torna ad offrire ai nostri concittadini servizi di straordinaria importanza, come le visite di prevenzione cardiovascolare e gli screening tumorali - afferma il sindaco Luigi Iuppa - si tratta di un'iniziativa meritoria portata avanti dall'Asp che diventa tanto più importante nei nostri territori, contraddistinti da una considerevole distanza dal capoluogo e da un’età media alta dei residenti. Rinnovo, quindi, i ringraziamenti ai vertici dell'Azienda per l'iniziativa ed invito tutti i geracesi ad approfittare dell'occasione per monitorare le proprie condizioni di salute”.

Ricca la lista delle prestazioni – tutte gratuite e con accesso diretto - che mercoledì verranno assicurate dalle 10 alle 16.30 dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo. Oltre a mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), gli utenti potranno aderire al programma di prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale approfondimento ecografico, rivolti agli over 45 anni) e alle vaccinazioni tradizionali e anti Covid.

L’area pediatrica vedrà impegnati gli operatori dell’Asp nello screening visivo (3-8 anni) e nello screening logopedico (3-8 anni), mentre una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito.

Anche mercoledì a Geraci Siculo saranno presenti i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani.

Sono 13 le tappe dell’Open day itinerante organizzate dall’inizio dell’anno dall’Asp di Palermo che ha assicurato a bordo dei camper oltre 6 mila prestazioni di prevenzione.