Open day dell'Asp in piazza a Cinisi, eseguiti 376 esami gratuiti sui camper

Prevenzione cardiologica, screening oncologici ma anche per le malattie infettive sessualmente trasmissibili. Sono 376 gli esami eseguiti dai sanitari dell'Asp che hanno fatto tappa a Cinisi con l'Open day itirinerante. Così come ogni settimana, nei vari comuni in cui fanno tappa i camper della prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale, anche a Cinisi la gente è accorsa in massa per aderire all'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Le prestazioni sono state assicurate in 7 ore di lavoro in piazza Vittorio Emanuele Orlando dove gli operatori dell’Asp ha montato il "villaggio della salute".

Sono arrivati da tutto il comprensorio - si legge in una nota - per la prevenzione cardiologica (oltre 150 prestazioni), per gli screening oncologici (64 esami) e per quello visivo pediatrico (46 visite). In continua crescita anche l’adesione allo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (30), così come hanno lavorato a pieno ritmo l’ambulatorio mobile vaccinale (anche per somministrazioni anticovid domiciliari) e lo sportello amministrativo per il rilascio dei certificati di esenzione ticket per reddito.

Dopo un intenso mese di aprile, il calendario dell'open day itinerante dell’Asp di Palermo è fitto anche a maggio con le prime tappe domenica 7 ad Altofonte (Piazza Falcone e Borsellino) e martedì 9 a Castelbuono (Piazza San Francesco). Tutti gli esami sono gratuiti e con accesso diretto.