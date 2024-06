Mammografie, vaccini e anche microchip gratuiti per i cani: open day dell'Asp a Caltavuturo

Proseguirà giovedì (20 giugno) a Caltavuturo il “viaggio della prevenzione” dell’Asp di Palermo. Nella centralissima piazza San Francesco sarà allestito il villaggio della salute dove, dalle 10 alle 16.30, gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening.

Ricca la lista delle prestazioni - tutte gratuite e con accesso diretto - che verranno assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo. Oltre a mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e Hpv Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), gli utenti potranno aderire al programma di prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolti agli over 45 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (Hiv, Epatite C e Sifilide) e vaccinazioni tradizionali e anticovid.

L’area pediatrica vedrà impegnati gli operatori dell’Asp nello screening visivo (3-8 anni) e nello screening logopedico (3-8 anni), mentre una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito. Anche domani in piazza San Francesco saranno presenti i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani.

Intanto ieri sono stati oltre 150 gli esami assicurati dagli operatori dell’Asp in occasione dell’Open day itinerante organizzato a Roccapalumba. Particolare interesse è stato dimostrato dagli utenti per l’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che ha lavorato senza sosta per l’intera giornata.