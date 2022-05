Il maltempo fa slittare l'open day ad Altofonte: il camper dell'Asp atteso per sabato prossimo

A causa del maltempo previsto, l'Open Day itinerante dell'Asp di Palermo in programma domani ad Altofonte è stato rinviato a sabato prossimo, 14 maggio, dalle 10 alle 16.30.

Gli utenti avranno la possibilità - senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente – di effettuare gli esami di prevenzione, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell'utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (HIV, Sifilide ed Epatite) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

Gli operatori dell'Asp effettueranno ad Altofonte anche la vaccinazione anticovid, compresa quella domiciliare. Sarà, inoltre, allestito uno sportello amministrativo per il rilascio dei certificati di esenzione ticket per reddito.