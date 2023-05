Open day Asp, oltre 300 richieste tra esami ed esenzioni ticket ad Altofonte

Un’altra giornata all’insegna della prevenzione si è svolta a piazza Falcone Borsellino ad Altofonte dove l’Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, ha allestito questa mattina il "villaggio della salute" dell’Open day della prevenzione. Sono stati gli ambulatori itineranti dello screening cardiovascolare con 176 prestazioni complessive e quello dello screening visivo pediatrico (3-8 anni) con 40 valutazioni, a fare registrare il maggiore afflusso di persone.

Costante anche l’accesso di utenti delle fasce di età di riferimento per gli screening oncologici (tumore della mammella, del colon retto e del collo dell’utero) con 47 tra esami e distribuzione del Sof Test, mentre sono stati 18 gli esami per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. Ha lavorato a pieno ritmo, pure per informazioni e consultazioni sul calendario vaccinale, l’ambulatorio mobile dedicato, così come lo sportello amministrativo che ha esitato 29 richieste di esenzione ticket per reddito.

La "carovana" itinerante dell’Asp di Palermo si sposta adesso a Castelbuono dove martedì 9 maggio è in calendario un’altra tappa dell’Open day. I camper della prevenzione saranno dalle 10 alle 16.30 in piazza San Francesco per l’ormai consueto ampio programma di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto: mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell'ambito dello screening del tumore del colon retto); screening cardiovascolare; screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide); vaccinazioni anticovid e tradizionali; screening visivo pediatrico (3-8 anni); sportello amministrativo per esenzione ticket per reddito.