L’Open Day itinerante fa il pieno ad Alia: 263 le prestazioni eseguite, dose booster per un 98enne

L’Open Day itinerante fa il pieno di prestazioni ad Alia, sono state 263 in totale. Tantissime le persone che sono salite a bordo dei camper dell’Asp di Palermo per sottoporsi agli screening oncologici, ma numerosi anche gli utenti che hanno sfruttato l’opportunità dell’iniziativa dell’Azienda sanitaria (organizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale) per richiedere il certificato di esenzione ticket o ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.

Nel dettaglio sono state 30 le mammografie e 16 i Pap Test ed HPV test eseguiti, mentre 20 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Somministrate anche 47 vaccinazioni. A ricevere la dose booster nella propria abitazione anche il 98enne Salvatore. Lo sportello amministrativo ha rilasciato, invece, 130 esenzioni ticket, oltre a Green Pass ed operazioni di cambio medico. La prossima tappa dell’Open Day itinerante è in programma mercoledì prossimo, 13 aprile, in piazza Castelreale, a Sciara.