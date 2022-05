L'open day itinerante dell'Asp arriva ad Altofonte: screening gratis per la Festa della mamma

Prosegue senza sosta il “viaggio” dei camper della prevenzione dell’Asp di Palermo. Domenica 8 maggio, giorno della festa della mamma l’open day Itinerante farà tappa ad Altofonte dove in piazza Falcone e Borsellino sarà realizzato il villaggio della salute. Dalle 10 alle 16 gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening o di ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.

Gli operatori dell’Asp garantiranno: Pap Test e Hpv Test (per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del Sof Test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne tra 50 e 69 anni) e screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (per HIV, sifilide ed epatite). Un’area sarà destinata alla vaccinazione anticovid: prima, seconda o dose booster. Verranno garantire anche le vaccinazioni domiciliari agli utenti intrasportabili.

Uno sportello amministrativo si occuperà, oltre che dei certificati di vaccinazione, anche del rilascio degli attestati di esenzione ticket per reddito