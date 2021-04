VIDEO | Salvini ancora contro Orlando: "Cimitero Rotoli dimostra incapacità amministrativa"

Il leader della Lega, in città per il processo Open Arms, non perde l'occasione per lanciare una nuova offensiva al primo cittadino: "Se non ci fosse stata zona rossa sarei andato al cimitero, dove giacciono centinaia di bare per l'incapacità amministrativa di dare giustizia ai defunti. Tornerò per dare una mano ai palermitani a vivere in città più a misura d'uomo"