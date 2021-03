VIDEO | Open Arms, chiesto il rinvio a giudizio per il leader della Lega: "Sono l'imputato più tranquillo sulla faccia della terra"

In aula bunker, davanti alla stampa e al fianco dell'avvocato Giulia Bongiorno, l'ex ministro si dice "felice di aver fatto il mio lavoro". Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, per “aver tenuto in mezzo al mare, per sei giorni, 147 migranti salvati dall’Ong nell’agosto 2019"