La Open Arms è davanti al porto: 76 migranti si gettano in acqua

Alcuni migranti soccorsi della nave della ong Open Arms, da ieri davanti al porto, si sono gettati in acqua. A renderlo noto è la stessa Ong. "Siamo rimasti in attesa istruzioni per lo sbarco cercando di gestire situazione critica a bordo - scrive su Twitter -. Tuttavia, poco fa, 76 persone si sono gettate in acqua nel tentativo di raggiungere la costa".

La nave della ong nei giorni scorsi aveva provato invano ad attraccare a Malta. Già dopo il dieniego dei maltesi, alcuni migranti si erano gettati in mare. Fortunatemente, però, sono stati recuperati dalla Guardia costiera italiana.

Roma ha comunicato alla nave di andare verso Palermo, restando a 5 miglia dalla costa in attesa di nuove disposizioni. A bordo della Open Arms ci sono migranti provenienti dall’Egitto, dal Burkina Faso, dal Ghana, dalla Siria e dalla Costa d’Avorio. Tra i salvati ci sono anche 56 minori. Due donne incinte, e un marito di una delle due, sono stati evacuati.