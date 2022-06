Online "Ho dentro un pensiero", il singolo del ritorno dopo 20 anni della band palermitana I Cosmopoliti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Negli anni Novanta dominavano i palchi rock di Palermo e della Sicilia. Vent’anni fa hanno scelto di percorrere strade diverse, ma durante i mesi della pandemia da Covid hanno deciso di sviluppare il progetto da dove si era interrotto e di pubblicare nuovi singoli in vista di un album. È un percorso di amici ritrovati quello de I Cosmopòliti, la band palermitana che torna sulla scena musicale con “Ho dentro un pensiero”, il loro nuovo singolo che prelude la pubblicazione di un album a ottobre, disponibile anche – ma non solo - su Spotify, dove ha totalizzato gia in una decina di giorni oltre mille stream, provenienti in particolare dalla Finlandia. SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/69ETc1erBH4YwapWPnRjvQ?si=62a27ee424a344c9 «Il brano – dicono i componenti della band - parla del dialogo intimo di una coppia, divisa dalla diversità dei loro caratteri. Una sera si incontrano in un locale per un drink. Lui vorrebbe continuare la storia e cerca un’intesa con lei per migliorare il rapporto. Si rende conto però, che qualsiasi parola è inutile di fronte la forza dell'amore che ancora li lega. Qualsiasi sguardo scambiato significa più di qualsiasi parola. Ed è proprio attraverso questo intreccio di occhi che tutto diventa più chiaro». La band è composta da: Maurizio Sparacello, alla voce, Tiziano Zummo alla chitarra, Marcello Fai al basso, Francesco Mandalari alla chitarra, Mirko Messina alle tastiere, Daniele Nicosia alla batteria. “Ho dentro un pensiero” sarà seguito da altri singoli che porteranno alla prossima uscita di un album. Intanto la band parteciperà il 31 luglio alle finali regionali per la Sicilia di Sanremo rock.