L'omicidio di Giuseppe Incontrera alla Zisa, il presunto killer si presenta dai carabinieri

Un uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri Falde per costituirsi dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera, 45 anni, ucciso con tre colpi di pistola calibro 22 giovedì scorso alla Zisa. E' stato trasferito alla caserma Carini, dove a breve - accompagnato dal suo avvocato - sarà interrogato dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gaspare Spedale che coordinano l'inchiesta.

In questi ultimi giorni sono state compiute delle perquisizioni e alcuni sospettati del delitto sono stati sottoposti anche al test del Dna. L'uomo che si è costituito ha probabilmente avvertito la pressione degli inquirenti e deciso di presentarsi in caserma, anche temendo eventuali ritorsioni.

Per ricostruire l'omicidio di Incontrera, che per la Procura è maturato in un contesto mafioso, probabilmente il relazione alla gestione dello spaccio o di una partita di droga, sarebbero state utili le immagini riprese da alcune telecamere. La vittima è stata avvicinata dal killer che era su uno scooter mentre si trovava sulla sua bici elettrica. L'assassino avrebbe inseguito Incontrera e poi gli avrebbe sparato. (Articolo in aggiornamento)