Il 25enne freddato alla Vucciria, svolta nelle indagini: ci sono tre fermi

Tre uomini sono accusati di essere i componenti del commando che domenica notte ha ucciso Emanuele Burgio in via dei Cassari. Si tratta di padre, figlio e zio. Il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite per futili motivi

E' arrivata nella notte la svolta nelle indagini per l'omicidio di Emanuele Burgio, il 25enne freddato domenica intorno all'1.30, alla Vucciria. Gli agenti della squadra mobile, guidata da Rodolfo Ruperti, hanno fermato tre uomini con l'accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite per futili motivi.

I provvedimenti di "fermo di indiziato di delitto" sono stati emessi dalla Procura a carica di Matteo Romano, 39 anni, del fratello Domenico Romano, 49 anni e del nipote Giovanni Battista Romano di 29 anni figlio di Domenico. Due sono residenti al Borgo, uno al Villagio Santa Rosalia.

Emanuele Burgio è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava a pochi passi dalla trattoria "Zia Pina", gestita dalla sua famiglia, in via dei Cassari. Il padre Filippo era stato condannato in via definitiva a 9 anni (che ha quasi scontato del tutto) per mafia mentre lui non era mai stato arrestato ma era sotto processo davanti alla quinta sezione del tribunale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Questi due aspetti - i precedenti del padre e i suoi carichi pendenti - avevano portato a indagare da subito in tutte le direzioni.