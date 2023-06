Non un unico scontro, ma una serie di risse, di cui l'ultima - la quarta - sarebbe culminata nell'omicidio di Vincenzo Trovato, 22 anni, di Trappeto, morto dopo una coltellata alla gamba davanti a un lido di Balestrate nella notte del 12 agosto dell'anno scorso. A sferrare il fendente fatale sarebbe stato Gianvito Italiano, imputato per il delitto. E stamattina durante il processo non solo è stato mostrato il video della terribile aggressione, ma sono stati sentiti diversi testimoni che erano presenti quella notte al pub Ape Zone-Why Not sul lungomare Felice D'Anna.

"Ho visto Trovato risalire in macchina, si è appoggiato al finestrino del mezzo e con l'altra mano ha aperto lo sportello", così ha detto durante la sua lunga deposizione una delle persone presenti, raccontando che la vittima era "sofferente", ma che non aveva capito cosa gli fosse accaduto di preciso. Proprio a lui - e alla Corte presieduta da Vincenzo Terranova - è stato mostrato il filmato in cui sono state immortalate le varie fasi dell'aggressione per consentirgli di individuare altri presenti.

Lo stesso testimone ha spiegato che ci sarebbero stati più momenti di scontro e che tutto sarebbe nato da una discussione ("di cui non ho sentito nulla", ha precisato) tra Trovato e un altro giovane, cugino di Italiano. Proprio quest'ultimo sarebbe prima intervenuto a parole e poi avrebbe colpito con un pugno Trovato, in base alla ricostruzione dei sostituti procuratori Alfredo Gagliardi e Daniele Sansone. Le acque si sarebbero apparentemente calmate, ma poi la lite sarebbe ripresa.

Ad un certo punto sembrava che il peggio fosse passato, ma Trovato che si sarebbe allontanato per una decina di minuti, poi sarebbe tornato a bordo di un'auto e sarebbe sceso per cercare chi l'aveva aggredito brandendo una chiave inglese. Italiano avrebbe preso un coltello e, dopo aver dato un calcio a Trovato, lo avrebbe colpito con l'arma mentre la vittima sarebbe stata ancora a terra. Il giovane sarebbe comunque riuscito a rialzarsi e a tornare alla sua macchina, come ha riferito il testimone. Un amico lo aveva accompagnato alla guardia medica, ma prima che fosse trasportato all'ospedale Civico, Trovato era morto dissanguato.