Accoltellato e ucciso a 22 anni davanti a un lido, la madre: "Adesso vogliamo giustizia"

"Abbiamo visto le immagini di quella terribile notte e quella furia, quella rabbia contro mio figlio, che è stato picchiato e pestato più volte e poi accoltellato mentre era a terra, ci hanno tolto il sonno". A pronunciare queste parole nel giorno in cui è iniziato il processo a carico del presunto assassino è la madre di Vincenzo Trovato, il ragazzo di 22 anni ucciso ad agosto scorso, davanti a un lido di Balestrate, con una coltellata al culmine di una rissa. Per l’omicidio è imputato il trentenne Gianvito Italiano, in carcere da allora e accusato di essere stato lui ad aver assestato il colpo fatale alla gamba della vittima, all’altezza della vena poplitea.

Questa mattina in tribunale erano presenti i genitori e il fratello di Vincenzo Trovato, assistiti dall’avvocato Giuseppe Muscolino, che si sono costituiti parte civile. A rappresentare l’accusa i sostituti procuratori Alfredo Gagliardi e Daniele Sansone. Alla prossima udienza, fissata per marzo, saranno prodotte le prime prove che serviranno a ricostruire quanto accaduto quella tragica notte davanti al lido Ape Zone-Why not che si trova sul lungomare Felice D’Anna. Tra queste anche un video che avrebbe immortalato in maniera abbastanza nitida il momento in cui Italiano avrebbe assestato la coltellata a Trovato che si trovava per terra dopo aver ricevuto un calcio.

"Oggi finalmente - afferma ancora la madre della giovane vittima - si apre il processo contro l'unico indagato per l'omicidio del nostro Vincenzo. In questi mesi siamo stati in attesa di più risposte che il processo, siamo certi, ci renderà tutte. Da sempre abbiamo chiesto verità e giustizia per Vincenzo. La giustizia sta facendo il suo corso e alla fine del processo siamo sicuri che avremo un responsabile e una sanzione esemplare per tutta la violenza esercitata. Quello che noi chiediamo allora non è solo giustizia, perché se oggi siamo qui lo dobbiamo all'enorme lavoro delle forze dell'ordine e degli inquirenti che ha portato ad aprire il processo a soli sei mesi dall'omicidio".

Poi continua: "Quello che vogliamo è capire perché Vincenzo è morto, quali sono le ragioni e i motivi che hanno scatenato tutta questa violenza feroce contro un ragazzo di 22 anni in una serata tranquilla tra amici. Capire cosa è successo non ci restituirà Vincenzo ma aiuterà noi genitori, il fratello e tutta la famiglia a rassegnarsi e a cercare consolazione e serenità. Noi ormai viviamo per sapere cosa è successo, da questo processo ci aspettiamo questa possibilità: di avere risposte e rassegnazione".

Secondo quanto ricostruito, tra le indagini dei carabinieri e quelle dell’avvocato della famiglia Trovato, quella notte ci sarebbe stata una discussione all’interno di un locale del lungomare tra la vittima e un altro giovane, cugino di Italiano. A quel punto sarebbe intervenuto l’indagato che, dopo un rapido scambio di battute, avrebbe colpito il ventiduenne con un pugno. Inizialmente la lite sarebbe stata sedata da altri amici che erano presenti, prima di quanto avvenuto invece all’esterno. Trovato si sarebbe allontanato per poi tornare davanti al locale, una decina di minuti dopo, a bordo di una Alfa 147.

Sarebbe sceso dall’abitacolo impugnando una chiave inglese e avrebbe cercato tra la folla chi lo aveva colpito. Italiano, vedendolo arrivare, avrebbe impugnato un coltello, avrebbe dato un calcio a Trovato e poi lo avrebbe picchiato mentre si trovava per terra. “Ci sono delle immagini - spiega l’avvocato Muscolino - che mostrano Italiano mentre porta indietro il braccio per caricare il colpo. Poi sferra la coltellata alla gamba di Trovato, conficcando la lama per circa 5 centimetri come emerso dopo l’autopsia”. Vincenzo Trovato, ancora dolorante, sarebbe salito sull’auto insieme a un amico, trovandosi costretto a cedergli il volante per raggiungere la guardia medica.

Il dottore che era di turno non sarebbe riuscito a intervenire in alcun modo, constatando poco dopo il decesso di Trovato. "La macchina era un lago di sangue", avrebbe detto quella notte. Nel frattempo Italiano, ignaro del fatto che il ventiduenne fosse morto, sarebbe andato nella vicina stazione dei carabinieri per denunciare l’aggressione subita davanti al lido. I carabinieri, collegando la sua presenza con la notizia del decesso, hanno bloccato il trentenne fermato il giorno successivo su disposizione della Procura. Da allora Italiano, nonostante i vari tentativi fatti davanti alla corte del Riesame, si trova in una cella del carcere Pagliarelli.