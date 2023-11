Giovane ucciso dopo una rissa in un pub, il pm chiede 16 anni per l'imputato: "La vittima lo provocò"

La coltellata alla gamba, fatale per Vincenzo Trovato, 22 anni, originario di Trappeto, sarebbe stata sferrata al culmine di una serie di scontri e di di risse, avvenute sul lungomare Felice D'Anna, a Balestrate, davanti al pub Ape Zone-Why Not, il 12 agosto dell'anno scorso. E la vittima - come ha spiegato stamattina il sostituto procuratore Alfredo Gagliardi durante la sua requisitoria - avrebbe provocato il suo assassino, Gianvito Italiano, che ha ammesso il delitto. Per questo è stata invocata non la massima pena per l'imputato, ma, con il riconoscimento dell'attenuante, 16 anni e 4 mesi di reclusione.

La richiesta di condanna è stata formulata stamattina davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise, presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Mauro Terranova) e ha discusso anche l'avvocato di parte civile, che rappresenta i parenti della vittima, Giuseppe Muscolino. Tra qualche giorno la parola passerà alla difesa, rappresentata dall'avvocato Franco Lo Sciuto, e poi sarà emessa la sentenza.

Le varie fasi dell'aggressione erano state riprese da alcune telecamere di sorveglianza e sono anche state mostrate ai giudici. Il pm - che ha coordinato l'inchiesta insieme al collega Daniele Sansone - ha parlato di uno "scontro tra due mondi, quello di Italiano, più aggressivo" e quello della vittima. E ha sottolineato come sia corretta la contestazione di omicidio volontario perché l'imputato, che venne bloccato subito dopo il delitto, "voleva uccidere, poteva fermarsi e non l'ha fatto". Ma il pubblico ministero ha anche rimarcato che la vittima, che ad un certo punto si era allontanata, era tornata sul posto dopo i primi scontri, brandendo una chiave inglese: "Per questo non possiamo escludere la provocazione, anche se poi è vero che Trovato ha desistito". Attenuante della provocazione che, però, ad avviso del pm "non può in nessun modo portare all'affermazione della legittima difesa da parte dell'imputato".

Il pubblico ministero ha anche messo in evidenza che è stato lo stesso Italiano a raccontare, seppure con versioni diverse, quanto era accaduto, ammettendo di aver avuto con sé il coltello, "ha chiesto scusa e si è anche ripetutamente commosso", spiegando che "quando la vittima gli avrebbe messo una mano al collo, probabilmente per allontanarlo, sarebbe scattato e partito anche lui".

In base alla ricostruzione degli inquirenti quella sera ci sarebbe stata prima una discussione tra Trovato e un cugino di Italiano, ma sarebbe stato poi lui ad intervenire prima verbalmente e poi sferrando un pugno a Trovato. Apparentemente, dopo questo primo contatto, le acque si erano inizialmente calmate. La vittima si sarebbe allontanata, ma poi - dopo una decina di minuti - era ritornata davanti al pub e avrebbe "provocato" Italiano, come ha sostenuto il pm. Sarebbe nata così una colluttazione tra i due, l'imputato avrebbe dato un calcio a Trovato e, mentre sarebbe stato a terra, avrebbe sferrato la coltellata fatale. Secondo il racconto di alcuni testimoni, Trovato sarebbe comunque riuscito a rialzarsi e a risalire in macchina. Un amico lo avrebbe accompagnato alla guardia medica ma, prima che fosse trasportato in ospedale, era morto dissanguato.