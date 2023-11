Giovane ucciso dopo una rissa in un pub, l'avvocato dell'imputato: "E' stato aggredito e si è solo difeso"

"Fu legittima difesa", non ha dubbi l'avvocato Franco Lo Sciuto che assiste Gianvito Italiano, il giovane imputato di omicidio volontario per aver accoltellato al culmine di una serie di scontri un altro ragazzo, di 22 anni appena, Vincenzo Trovato, di Trappeto. Per la difesa, dunque, Italiano non sarebbe punibile ed è proprio questo che il suo avvocato ha spiegato stamattina alla seconda sezione della Corte d'Assise, presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Mauro Terranova), dove si sta svolgendo il processo.

Il delitto avvenne il 12 agosto dell'anno scooso davanti al pub Ape Zone-Why Not, sul lungomare Felice D'Anna, a Balestrate. Lunedì scorso la Procura - l'accusa è rappresentata dai sostituti procuratori Alfredo Gagliardi e Daniele Sansone - aveva invece invocato una condanna a 16 anni e 8 mesi, con il riconoscimento dell'attenuante della provocazione all'imputato. Una richiesta che la famiglia della vittima (parte civile nel processo con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Muscolino) in una lettera aperta, giudica "bassa e ingiusta rispetto alla brutalità che è stata commessa nei confronti di Vincenzo, che è stato ucciso senza nessun motivo".

Anche se i pm e la difesa giungono a una conclusione diversa - da una parte la concessione dell'attenuante della provocazione, dall'altra il riconoscimento della scriminante della legittima difesa - il fatto alla base è per entrambi lo stesso: dopo una serie di scontri avvenuti quella sera, ripresi peraltro dalle telecamere di sorveglianza, Trovato si era allontanato dal locale, salvo tornare però dopo una decina di minuti, brandendo una chiave idraulica.

Per l'avvocato dell'imputato, Trovato avrebbe anche lanciato l'arnese contro Italiano, senza colpirlo, e sarebbe stato questo gesto che avrebbe portato poi il giovane a tirare fuori un coltellino "per difendersi" dalla presunta aggressione. L'imputato aveva colpito la vittima a una gamba e, secondo diversi testimoni, Trovato sarebbe riuscito a risalire nella sua macchina per essere accompagnato alla guardia medica da un amico. Nel trasferimento da lì all'ospedale, però, era morto dissanguato.

La lite iniziale nel locale sarebbe nata tra Trovato e un cugino di Italiano, ma sarebbe stato poi quest'ultimo ad intervenire sferrando un pugno alla vittima. Poi sembrava che la situazione si fosse calmata, tanto che il giovane poi ucciso si era allontanato, ma appunto era ritornato sul luogo del delitto e si era arrivati allo scontro fatale. Secondo l'accusa, Italiano "aveva la volontà di uccidere" e lo dimostrerebbe anche il fatto che avesse con sé, sin dall'inizio, il coltello e per questo non sarebbe possibile riconoscergli la legittima difesa. Di avviso contrario è l'avvocato che assiste l'imputato. All'inizio di dicembre saranno i giudici a pronunciarsi.

Intanto la famiglia di Trovato rimarca che dalla requisitoria del pm "non facciamo che pensare a questo: quanto la provocazione può attenuare la gravità di un'aggressione così becera a un ragazzo di 22 anni a terra, colpito alla testa e al petto con calci fortissimi e poi accoltellato? Saranno la giustizia e la coscienza dei giudici a darci una risposta giusta, perché noi non vogliamo una pena esagerata - affermano ancora nella lettera - ma vogliamo una pena giusta, che non rovini la memoria di Vincenzo e la dignità della nostra famiglia ormai distrutta. Vogliamo una pena che non uccida Vincenzo un'altra volta, che ci permetta ancora di credere nella giustizia. E - concludono - i soli 16 anni e 8 mesi, secondo noi, non sono una pena corretta per questo omicidio".